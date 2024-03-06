Сульшер: «Я говорил Фернандешу, что иногда он бывает слишком страстным и теряет контроль»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер рассказал, почему в своё время не давал капитанскую повязку полузащитнику Бруну Фернандешу. Португалец перебрался на «Олд Траффорд» как раз при норвежце. Дело было зимой 2020 года, когда манкунианцы заплатили лиссабонскому «Спортингу» 65 миллионов евро за полузащитника.

«Когда я работал в «Манчестер Юнайтед», я видел в Бруну капитанские качества. Он обладал характером и хорошими навыками, но я говорил Фернандешу, что иногда он бывает слишком страстным и теряет контроль», – цитирует Сульшера Centre Devils.

Фернандеш в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 3 голами и 6 результативными передачами.