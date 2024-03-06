Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити»

Футбольный эксперт Пол Мерсон рассказал, за счет чего «Ливерпуль» может справиться с «Манчестер Сити» в предстоящем матче Английской премьер-лиги.

«Главным фактором «Ливерпуля» может стать Мохамед Салах. Мерсисайдцы победят, если он сыграет. Если Мохамеда не будет на поле, то не вижу, как мерсисайдцы будут угрожать «горожанам». Салах – один из лучших в мире, он хорошо реализует свои моменты. Поэтому «Ливерпулю» нужно, чтобы он сыграл», - передает слова эксперта Sky Sports.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет в воскресенье, 10 марта, на стадионе «Энфилд».