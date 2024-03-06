Исполнительный директор «Брайтона» Барбер: «Мы не хотим терять де Дзерби»

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер прокомментировал возможный уход из команды главного тренера Роберто де Дзерби. Напомним, итальянского специалиста в последнее время связывают с назначением в каталонскую «Барселону».

«Мы не хотим терять де Дзерби, он является одним из лучших тренеров планеты. Роберто любит «Брайтон» и людей, которые его окружают. В то же время не исключено, что в будущем он решит уйти в другое место», – сказал Барбер в интервью The Athletic.

«Брайтон» под руководством де Дзерби в настоящий момент располагается на девятом месте в Английской премьер-лиге.