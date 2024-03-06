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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Генич спрогнозировал чемпиона АПЛ

06 Марта 2024 • 10:37 Комментировать (1)

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о том, кто станет чемпионом Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Однако я ставлю на «Манчестер Сити». Это каток. Машина. Возможно, «Ливерпуль» будет держаться до последнего, но выиграет «Сити». В «Арсенал» верю меньше», - передает слова Генича «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. В тройку лидеров также входит лондонский «Арсенал» с 61 очком.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Константин Генич
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Комментарии (1) Все комментарии
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pazzo_panda
06 Марта 2024 в 11:20
Генич, типун тебе на язык!
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