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«Челси» хочет выиграть трофей - известна цель клуба

06 Марта 2024 • 09:32 Комментировать

Лондонский «Челси» не планирует увольнять главного тренера команды Маурисио Почеттино до завершения текущего сезона. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Боссы верят, что под руководством аргентинского наставника команда сможет побороться за трофей. «Пенсионеры» рассчитывают выиграть Кубок Англии. Кроме того, в клубе надеются, что команда сможет достойно финишировать в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что среди возможных преемников Почеттино фигурируют кандидатуры Роберто де Дзерби и Рубена Аморима.

В ¼ финала Кубка Англии «Челси» сыграет с «Лестером». Матч пройдет 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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