Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

По словам специалиста, Месси для него является единственным игроком, который может не отрабатывать в обороне.

- Я бы сказал всем, что пока ты не Лионель Месси, ты должен защищаться. Он единственный, кто может делать всё, что хочет, а всем остальным нужно защищаться, - приводит слова Клоппа Sport.es.

Также Клопп отметил, что не отказался бы видеть Месси в своей команде.

Месси, который в 2022 году стал чемпионом мира со сборной Аргентины, сейчас выступает за «Интер Майами». Его контракт с клубом МЛС рассчитан до 2025 года. Ранее он играл за «Барселону» и «ПСЖ».