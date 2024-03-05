Несколько тренеров уже предложили свои услуги «Манчестер Юнайтед»

Будущее главного тренера Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» остаётся загадкой.

Новые совладельцы клуба пока не дали нидерландцу никаких гарантий относительно его дальнейшего пребывания на посту – вопрос остаётся открытым. По информации журналиста Роба Доусона, представители «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией на тренерском рынке, изучая кандидатуры доступных и потенциально доступных специалистов, однако конкретные переговоры ни с кем не велись. Отмечается также, что несколько наставников, имена которых не раскрываются, уже предложили свои услуги «красным дьяволам» через агентов.

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до конца следующего сезона.