Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, клуб будет готов расстаться со своим футболистом за 60 миллионов евро. «Кристал Пэлас» уже находится в поиске защитника на замену Гехи.

В услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Гехи перешёл в лондонский клуб в 2021 году, подписав контракт на пять лет. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро. В текущем сезоне англичанин провёл 26 игр и сделал одну голевую передачу.

«Кристал Пэлас» занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков.