Рэшфорд ещё не вернул расположение игроков «Манчестер Юнайтед» после похода в ночной клуб

Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» относятся к форварду манкунианцев Маркусу Рэшфорду после похода в ночной клуб.

Напомним, что футболист посетил увеселительное заведение перед встречей с «Ньюпортом» (4:2) в Кубке Англии. Также перед матчем он не присутствовал на тренировочном занятии.

Как сообщает издание Daily Mail, одноклубники форварда разочаровались в англичанине. На данный момент Маркусу не удалось вернуть расположение коллег.

К слову, нападающий отличился забитым мячом в последней игре с «Манчестер Сити», однако команда потерпела поражение со счётом 1:3.