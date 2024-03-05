«Челси» может удивить новым главным тренером

Нидерландский специалист Арне Слот может покинуть «Фейеноорд» и продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно информации источника, 45-летний наставник пополнил шорт-лист лондонского «Челси». Руководство «пенсионеров» недовольно работой Маурисио Почеттино и подыскивает ему замену. Аргентинский тренер занимает пост рулевого лондонского коллектива с лета 2023 года. Его контракт с «Челси» рассчитан до середины 2025-го.

Лондонский топ-клуб неудачно выступает в нынешнем сезоне чемпионата Англии. «Синие» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.

«Челси» выбрал двух главных кандидатов на замену Почеттино