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Тренер «Копенгагена» сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

05 Марта 2024 • 21:00 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.14 X 8.50 2 18.00
06.03 23:00

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о разнице между двумя манчестерскими грандами.

Датский коллектив играл против «Манчестер Юнайтед» на групповой стадии Лиги чемпионов, выиграв домашний матч (4:3) и уступив в гостях (0:1). В 1/8 финала жребий свёл «Копенгаген» с «Манчестер Сити», и действующие победители турнира уверенно выиграли первый матч в гостях (3:1). В среду команды проведут ответную встречу на поле «горожан».

«Разница между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»? Всё просто: «Сити» сейчас просто сильнее как команда. Мы играли с очень серьёзными соперниками на групповом этапе, но «Манчестер Сити» находится на одну-две ступени выше», – приводит журналист Саймон Стоун слова Нееструпа.

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Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Якоб Нееструп ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
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