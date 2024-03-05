​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн

За последнее время в прессе не раз появлялась информация о желании Эрлинга Холанна попробовать себя в «Реале». Впрочем, подписать норвежца мадридскому клубу может быть сложно, учитывая в том числе и финансовую сторону вопроса. Между тем, «сливочные» держат на радаре ещё одного звёздного футболиста из «Манчестер Сити» - Фила Фодена.

Как сообщает Defensa Central, Фоденом восхищается Джуни Калафат – главный скаут «Реала». Последнее дерби «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед»(3:1) лишь убедило скаута в том, насколько крутым может быть трансфер англичанина. Как известно, Фоден в игре с «красными дьяволами» оформил дубль.

Фил Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 110 миллионов евро. Потенциальный трансфер Фодена в «Реал» будет дорогим.

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