Холанн в шутку ответил, когда сможет обойти Месси в борьбе за «Золотой мяч»

Эрлинг Холанн не смог выиграть «Золотой мяч» в 2023 году, несмотря на большое количество голов и требл «Манчестер Сити». Награда досталась Лионелю Месси, который с лета выступает за «Интер Майами».

Холанн в шутку допустил, что обойти Месси можно будет тогда, когда аргентинец завершит футбольную карьеру.

«Должен ли Месси завершить карьеру, чтобы обойти его в борьбе за призы? Хороший вопрос! Я не знаю. Месси – лучший из тех, кто когда-либо играл. Возможно, ему придётся завершить карьеру, чтобы кого-то другого назвали лучшим», - сказал Холанн журналистам.

Эрлинг Холанн выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года.

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