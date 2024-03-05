​Холанн отреагировал на критику за промахи

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о том, что люди обсуждают его промахи больше, чем его забитые голы.

«В прошлом году я забил 36 голов и стал лучшим бомбардиром. Сейчас у лучшего бомбардира сезона АПЛ [у самого Холанна – прим.] 18 голов, поэтому можно двояко думать, хороший этот сезон для меня или нет.

Я думаю, что у нас как у команды дела идут неплохо. Конечно, моей главной целью являются успехи с командой. Я упускал и упускаю моменты. Вероятно, я промахнусь в будущем, и люди будут меня критиковать. Должен ли я об этом думать? Нет», - сказал Холанн журналистам на пресс-конференции перед игрой против «Копенгагена».

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