​Холанн высказался о периоде с травмой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн из-за травмы недавно пропустил почти два месяца. Норвежский футболист дал комментарий по поводу периода восстановления.

«Это было тяжело. Когда ты привыкаешь к чему-то, а потом что-то меняется, ты не знаешь, что делать. Нужно было сосредоточиться на тренировках. Я старался находить позитив и цепляться за него. Ведь жизнь прекрасна, а меня окружает так много замечательных людей», - сказал Холанн на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в среду, 6 марта, - против «Копенгагена» на своём поле в Лиге чемпионов.