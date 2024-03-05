​Холанн: «Раньше я мог заплакать, если мы проиграли, а я упустил много моментов»

Звёздный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пообщался с журналистами в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Копенгагена». Футболист, в числе прочего, высказался о своей психологии.

«Когда я был молодым, то для меня это было испытанием. Я мог заплакать, если мы проиграли, а я упустил много моментов. По этой причине я много над этим работал, это был вызов. Думаю, я многого требую от себя, и я знаю, что партнёры и тренер многого требуют от меня. Есть над чем работать», - сказал Холанн.

В 31 матча сезона 2023/2024 Эрлинг Холанн отметился 28 голами и шестью результативными передачами на партнёров.