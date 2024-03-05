​Холанн: «Мне 23 – у меня есть голод к победам»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своей мотивации после успешного сезона. Как известно, в 2023 году «горожане» завоевали пять трофеев.

«Мотивация? Можно думать об этом двояко. С одной стороны, я приехал в «Манчестер Сити» и стал побеждать. Но с другой стороны, мне 23 года, и у меня есть голод к победам. Когда я это чувствую, я хочу побеждать снова и снова», - сказал Холанн на вторничной пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн поучаствовал в 31 официальном матче «Манчестер Сити». В них норвежец записал на свой счёт 28 голов и шесть результативных передач на партнёров.