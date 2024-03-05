​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий в преддверии матча Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Я был на просмотре в «Копенгагене» в 2016 году. Думаю, несколько ребят из клуба хотели подписать меня, но не все. Так что не получилось. Такое бывает. Может, им теперь грустно. Но для меня это, возможно, было хорошо, ведь я оказался в «Мольде». Это был хороший выбор.

Хотел ли я в 2016 году перейти в «Копенгаген»? Да, я был заинтересован. Я хотел присоединиться к их команде U19. Я даже получил от них футболку с девятым номером. Но моя судьба сложилась иначе», - сказал Холанн журналистам.

В среду «Манчестер Сити» примет «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.