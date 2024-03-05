Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м

05 Марта 2024 • 17:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.14 X 8.50 2 18.00
06.03 23:00

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий в преддверии матча Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Я был на просмотре в «Копенгагене» в 2016 году. Думаю, несколько ребят из клуба хотели подписать меня, но не все. Так что не получилось. Такое бывает. Может, им теперь грустно. Но для меня это, возможно, было хорошо, ведь я оказался в «Мольде». Это был хороший выбор.

Хотел ли я в 2016 году перейти в «Копенгаген»? Да, я был заинтересован. Я хотел присоединиться к их команде U19. Я даже получил от них футболку с девятым номером. Но моя судьба сложилась иначе», - сказал Холанн журналистам. 

В среду «Манчестер Сити» примет «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Копенгаген Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
18:29
​Гвардиола высказался о выборе состава «Манчестер Сити»
18:25
​Гвардиола ответил на вопрос о возможном втором требле подряд
18:20
​Гвардиола не порадовал новостями о Грилише
18:13
Надёжный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Копенгаген Лиги чемпионов — 6 марта 2024
18:13
​Гвардиола выделил сильные стороны «Копенгагена»
18:08
​Гвардиола не стал сравнивать победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и «Барселоной»
18:03
​Гвардиола: «Лига чемпионов становится всё лучше и жёстче»
17:57
​Гвардиола допускает вылет «Манчестер Сити» от «Копенгагена»
04 Марта
22:01
Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
03 Марта
00:25
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Копенгаген Лиги чемпионов – 6 марта 2024
24 Февраля
21:33
Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
22 Февраля
15:34
Тарханов назвал фаворита Лиги чемпионов
12 Февраля
21:30
Аке: «Лига чемпионов — одно из самых сложных соревнований в мире»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
18:20 · Англия. Премьер-лига
Симэн оценил шансы «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Холанн отреагировал на критику за промахи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Холанн высказался о периоде с травмой
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Холанн поделился ожиданиями от битвы с «Ливерпулем»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Раньше я мог заплакать, если мы проиграли, а я упустил много моментов»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Мне 23 – у меня есть голод к победам»
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал о работе с Гвардиолой
17:13 · Англия. Премьер-лига
​Холанн оценил Месси на фоне личных поражений аргентинцу 3
16:59 · Англия. Премьер-лига
У Холанна спросили о продлении контракта с «Манчестер Сити»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Будет громкий заголовок»: Холанн высказался о своём будущем
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Хаверц забил 150000-й гол в топ-дивизионе Англии
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Хаманн: «Обидно, что Кейн может остаться без трофея в первом сезоне в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем