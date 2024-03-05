​Холанн рассказал о работе с Гвардиолой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Какие инструкции даёт Гвардиола? Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что речь идёт о нашей тактике. Но я делаю то, что он говорит. Я вмешиваюсь, когда это необходимо.

Есть много вещей, в которых я могу прибавить. Люди говорят, что я хорош в забивании голов, но два дня назад я допустил самый большой промах с истории. Так что мне есть куда стремиться», - сказал Холанн журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 6 марта – против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.

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