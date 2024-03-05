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​Холанн оценил Месси на фоне личных поражений аргентинцу

05 Марта 2024 • 17:13 Комментировать (3)

Лионель Месси по итогам прошлого года выиграл сразу две престижные награды – «Золотой мяч» и приз лучшему игроку года от ФИФА. Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити», высказался о своих поражениях аргентинцу в борьбе за индивидуальные призы.

«Месси выигрывал трофеи, а также выиграл чемпионат мира. По моему мнению, он лучший футболист всех времён», - сказал Холанн на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в среду, 6 марта. Команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Копенгаген» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «горожане» победили на выезде со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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redwhite1959
05 Марта 2024 в 17:35
Реальности бывают двух видов - объективная и субъективная. Объективная реальность - Пеле - трёхкратный чемпион мира, Месси это звание - как и многие другие - завоевал всего лишь один раз. Субъективная реальность - Месси по итогам голосования получил 8 ЗМ. У Пеле такой награды нет ни одной. Но до сих пор и ещё через 100 лет Пеле останется "королём" футбола! А вот будут даже лет через 15-20 вспоминать 8 ЗМ Мессии - большой вопрос.
NOBODY
05 Марта 2024 в 18:10
ну да, вытянули его и получил он свой кубок мира....и Пеле - которому ноги отрывали на 3 ЧМ.....
Alex1972
05 Марта 2024 в 17:22
Не пи..ди..
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