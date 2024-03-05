​Холанн оценил Месси на фоне личных поражений аргентинцу

Лионель Месси по итогам прошлого года выиграл сразу две престижные награды – «Золотой мяч» и приз лучшему игроку года от ФИФА. Эрлинг Холанн, нападающий «Манчестер Сити», высказался о своих поражениях аргентинцу в борьбе за индивидуальные призы.

«Месси выигрывал трофеи, а также выиграл чемпионат мира. По моему мнению, он лучший футболист всех времён», - сказал Холанн на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в среду, 6 марта. Команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «Копенгаген» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «горожане» победили на выезде со счётом 3:1.