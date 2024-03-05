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У Холанна спросили о продлении контракта с «Манчестер Сити»

05 Марта 2024 • 16:59 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом. Звёздный норвежец дал понять, что в настоящий момент он не думает о своём будущем.

«Продление контракта? Сейчас я сосредоточен на своей работе на поле, впереди у нас много игр. Думаю, мне следует сосредоточиться на этом», - сказал Холанн журналистам.

Действующий контракт Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Всего за клуб норвежец провёл 84 матча, в которых записал на свой счёт 80 голов и 15 результативных передач на партнёров.

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» сыграет против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.

«Будет громкий заголовок»: Холанн высказался о своём будущем

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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