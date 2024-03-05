​«Будет громкий заголовок»: Холанн высказался о своём будущем

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн дал комментарий о своём будущем.

«Я очень счастлив, особенно с людьми, которые меня окружают. Тренер, директора, штаб – я очень рад с ними работать. Но могу сказать – и это, вероятно, будет громкий заголовок – никогда не знаешь, что принесёт будущее. Но сейчас я счастлив. Вы можете опубликовать эти предыдущие слова, но вам также придётся опубликовать и всё, что я сказал раньше. Я счастлив!» - слова Холанна приводит Transfer News Live.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Эрлинга Холанна поиграть за «Реал». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего норвежца в 180 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Холанн забил 28 голов и шесть голевых передач в 31 матча.

​Холанн хочет в «Реал» - журналист