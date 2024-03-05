Хаверц забил 150000-й гол в топ-дивизионе Англии

В понедельник вечером «Арсенал» не ощутил сопротивления в гостевом матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Команда Микеля Артеты победила со счётом 6:0, причём пять голов забила ещё до наступления перерыва.

Один из голов на свой счёт записал атакующий полузащитник Кай Хаверц. Как сообщает Sky Sports, гол немца стал юбилейным – 150000-м в высшем дивизионе Англии.

«Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Команда Микеля Артеты на один балл отстаёт от «Манчестер Сити» и на два балла – от «Ливерпуля».

Следующий матч «Арсенал» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Брентфорда» на своём поле.