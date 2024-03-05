Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц забил 150000-й гол в топ-дивизионе Англии

05 Марта 2024 • 16:13 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:6
Арсенал

В понедельник вечером «Арсенал» не ощутил сопротивления в гостевом матче Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Команда Микеля Артеты победила со счётом 6:0, причём пять голов забила ещё до наступления перерыва.

Один из голов на свой счёт записал атакующий полузащитник Кай Хаверц. Как сообщает Sky Sports, гол немца стал юбилейным – 150000-м в высшем дивизионе Англии.

«Арсенал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Команда Микеля Артеты на один балл отстаёт от «Манчестер Сити» и на два балла – от «Ливерпуля».

Следующий матч «Арсенал» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Брентфорда» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кай Хаверц

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
16:13
Хаверц забил 150000-й гол в топ-дивизионе Англии
02:15
«Арсенал» дважды за месяц выиграл гостевой матч АПЛ со счётом 6:0 – ранее таких побед не было
01:56
Артета оценил игру «Арсенала» после победы 6:0
01:40
Эдегор объяснил успехи «Арсенала» после январской паузы 2
01:32
Уайлдер – о поражении 0:6: «Арсенал» был невероятен, мы ничего не могли поделать»
01:21
Салиба сделал больше точных передач, чем все игроки «Шеффилд Юнайтед» вместе взятые
01:14
Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард»
01:05
«Арсенал» забил 31 гол в 7 матчах АПЛ с начала 2024 года
00:57
«Арсенал» забил 6 мячей на поле «Шеффилд Юнайтед» 3
00:39
«Арсенал» может потерять Мартинелли из-за травмы
00:23
Райс впервые в карьере поучаствовал в 10+ голах за сезон в АПЛ
00:15
«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд английского футбола
00:06
«Арсенал» – вторая в истории команда с 5+ голами в трёх подряд выездных матчах высшего дивизиона Англии
04 Марта
22:30
«Шеффилд Юнайтед» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:6
22:26
Анри оценил нынешний уровень «Арсенала»
14:46
Артета рассказал, когда Парти вернётся на поле
14:39
Артета — о «Шеффилд Юнайтед»: «Это будет тяжёлый матч для «Арсенала»
13:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал чемпионата Англии — 4 марта 2024
02:20
Шеффилд Юнайтед - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Марта
22:15
Бесплатный прогноз и ставка на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал АПЛ — 4 марта 2024
02 Марта
22:19
Бен Уайт оценил шансы «Арсенала» на чемпионство
01 Марта
23:34
Четыре топ-клуба АПЛ готовы побороться с «Атлетико» за Сантьяго Хименеса
29 Февраля
16:43
​«Арсенал» принял решение по Жоржиньо
01:11
Чемпионом Англии станет одна из трёх команд – оцениваем шансы 1
28 Февраля
20:54
Агент Жоржиньо назвал клубы Серии А, в которые может перейти игрок
15:27
Тимбер возобновил тренировки с «Арсеналом»
11:42
«Арсенал» рассматривает четырёх кандидатов на позицию форварда
02:41
«Арсенал» намерен усилить три позиции грядущим летом
27 Февраля
13:05
«Бавария» поспорит с двумя английскими топ-клубами за Пальинью
11:20
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
26 Февраля
13:00
«Арсенал» нацелился на форварда «Брайтона» 1
12:24
«Ювентус» требует 60 миллионов евро за трансферную цель «Арсенала» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
18:20 · Англия. Премьер-лига
Симэн оценил шансы «Арсенала» в чемпионской гонке АПЛ
17:50 · Англия. Премьер-лига
​Холанн отреагировал на критику за промахи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Холанн высказался о периоде с травмой
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Холанн поделился ожиданиями от битвы с «Ливерпулем»
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Раньше я мог заплакать, если мы проиграли, а я упустил много моментов»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Мне 23 – у меня есть голод к победам»
17:24 · Англия. Премьер-лига
​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал о работе с Гвардиолой
17:13 · Англия. Премьер-лига
​Холанн оценил Месси на фоне личных поражений аргентинцу 3
16:59 · Англия. Премьер-лига
У Холанна спросили о продлении контракта с «Манчестер Сити»
16:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​«Будет громкий заголовок»: Холанн высказался о своём будущем
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алонсо не вёл переговоров с «Баварией» и не говорил, что предпочитает мюнхенцев «Ливерпулю»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Хаверц забил 150000-й гол в топ-дивизионе Англии
15:57 · Англия. Премьер-лига
​Хаманн: «Обидно, что Кейн может остаться без трофея в первом сезоне в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем