​Хаманн: «Обидно, что Кейн может остаться без трофея в первом сезоне в «Баварии»

Бывший игрок сборной Германии Дитмар Хаманн оценил решение Гарри Кейна перебраться именно в «Баварию».

«У Кейна, вероятно, осталось два-три хороших года. Нападающим за 30 становится трудно забивать, потому что они начинают терять темп.

Если бы он перешёл в «Манчестер Юнайтед», каковы были бы его шансы на победу в чемпионате? Почти нулевые. Я не думаю, что «Юнайтед» выиграет АПЛ, по крайней мере, в ближайшие три сезона. Поэтому Кейн выбрал «Баварию». Поездка за границу – это всегда хороший опыт, позволяющий расширить кругозор.

Есть аргументы «за» и «против». Просто обидно, что он может остаться без трофея в своём первом сезоне, ведь это была главная причина, по которой он отправился в «Баварию», - сказал Хаманн BoyleSports.