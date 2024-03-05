​Сака оценил футбольное долголетие Роналду

Футболист «Арсенала» Букайо Сака высказался о футбольном долголетии Криштиану Роналду. В феврале португалец отпраздновал 39-й день рождения.

«Я не могу себе представить, чтобы я играл так долго, как он. Когда я был моложе, Роналду был моим кумиром. Теперь, когда я играю в футбол на профессиональном уровне, я испытываю к нему ещё больше уважения. Удивляюсь, как ему удаётся оставаться таким дисциплинированным и сосредоточенным и достигать всего, чего он достиг», - сказал Сака в интервью Men in Blazers.

С начала 2023 года Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

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