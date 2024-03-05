Фердинанд - об игроке «Манчестер Юнайтед»: «Он не должен быть в команде»

Экс-игрок национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о защитнике манкунианцев Джонни Эвансе.

«Для меня стало неожиданностью, что Эванс сыграл так много матчей. И это было действительно неплохо. При этом, как бы Джонни ни старался, он не должен быть в «МЮ». Это лишь показывает текущий уровень команды», - передает слова эксперта The Mirror.

В текущем сезоне Эванс поучаствовал в 23 поединках «красных дьяволов», отметившись одной голевой передачей. Контракт 36-летнего защитника рассчитан до июня 2024 года.