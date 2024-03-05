​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензия к тен Хагу

Последние поражения от «Фулхэма» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3) привели к тому, что «Манчестер Юнайтед» снова отдалился от зоны Лиги чемпионов. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг регулярно жалуется на кадровые проблемы. Между тем, журналистам the Sun стало известно, что часть игроков «Манчестер Юнайтед» имеет претензию к тен Хагу. Эти футболисты обеспокоены тем, что длинный список травмированных связан с изнурительными тренировками нидерландского специалиста.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 9 марта, - против «Эвертона» на своём поле.