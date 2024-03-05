«Манчестер Сити» может потерять вратаря

31-летний вратарь Штефан Ортега может покинуть «Манчестер Сити» по завершении нынешнего сезона. Об этом посредством социальных сетей информирует журналист Флориан Плеттенберг.

Как стало известно инсайдеру, руководство «горожан» не намерено предлагать голкиперу новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне Ортега поучаствовал в девяти поединках во всех турнирах и пропустил 11 голов. После 27 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице.