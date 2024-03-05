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«Арсенал» нацелился на бразильского вингера «Барселоны»

05 Марта 2024 • 13:31 Комментировать

Атакующий полузащитник Рафинья, выступающий в чемпионате Испании за каталонскую «Барселону», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 27-летнего вингера заинтересован лондонский «Арсенал». Представители «канониров» планируют начать переговоры в ближайшие несколько недель. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафиньи в 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги полузащитник сыграл 19 матчей. На счету бразильца четыре забитых мяча и шесть голевых передач.

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