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«Барселона» может бесплатно получить полузащитника «Арсенала»

05 Марта 2024 • 12:40 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо хотел бы продолжить карьеру в другом топ-клубе. Согласно информации журналистов Sport.es, 32-летний итальянец нацелен на переход в каталонскую «Барселону».

Жоржиньо может достаться «сине-гранатовым» бесплатно, поскольку его контракт с «канонирами» истекает летом 2024 года. Что касается «Барселоны», то руководство клуба не против подписания игрока. Спортивный директор каталонцев Деку является поклонником таланта Жоржиньо.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 поединках, в которых отметился голом и результативной передачей.

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