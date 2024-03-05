Каррагер назвал ключ к чемпионству «Ливерпуля»

Бывший защитник сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о чемпионских амбициях «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Юрген Клопп лучше всех использует пять замен после введения этого правила. За счет чего «Ливерпуль» может стать чемпионом Англии? Мерсисайдцы могут победить благодаря своей скамейке. Клопп отлично использует своих резервистов», - передает слова Каррагера Sky Sports.

После 27 туров Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 63 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Мерсисайдцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко.