Бен Уайт высказался о победе «Арсенала» со счётом 6:0

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт высказался о крупной победе над «Шеффилд Юнайтед» в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» разгромили соперника со счетом 6:0.

«Команда была агрессивна с самого старта встречи. Мы создали очень много моментов. Давление уходит, когда забиваешь несколько мячей в самом начале игры. Это позволяет наслаждаться футболом и забивать еще голы», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

Благодаря вчерашней победе на счету «Арсенала» стало 61 очко. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два балла.