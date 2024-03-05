Фернандеш раскрыл главную цель «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об амбициях «красных дьяволов» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«МЮ» нацелен на попадание в Лигу чемпионов. Мы хотим оказаться в топ-4 по завершении нынешнего сезона. Это даст нам возможность выступить в Лиге чемпионов. Понимаем, что это будет тяжело, но сделаем все, что от нас зависит», - передает слова португальского футболиста Guardian.

После 27 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 44 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хага отстают от идущей четвертой «Астон Виллы» на 11 очков.