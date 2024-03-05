«Челси» выбрал двух главных кандидатов на замену Почеттино

Лондонский «Челси» выбрал возможных преемников Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды. По информации журналистов The Guardian, в случае увольнения аргентинца «пенсионеры» обратятся к кандидатурам двух наставников.

В сфере интересов «синих» находятся рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим и главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби.

Почеттино занял пост главного тренера «Челси» летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

В настоящий момент «Челси» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.