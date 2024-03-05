Тен Хаг дал понять тренерскому штабу и агентам, что может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил своему тренерскому штабу и агентам, что не чувствует никаких гарантий по своему будущему. По информации от журналиста Криса Уилера, нидерландский специалист чувствует, что может быть уволен по окончании нынешнего сезона.

Напомним, после прихода новых владельцев в прессе регулярно начали появляться слухи о том, что тен Хаг не входит в планы руководства. С тренерским постом «Манчестер Юнайтед» ранее связывали таких специалистов, как Грэм Поттер и Томас Тухель, который летом покинет мюнхенскую «Баварию».

Тен Хаг проводит второй сезон во главе «Манчестер Юнайтед». В прошлой кампании команда финишировала на третьем месте в АПЛ, но сейчас манкунианцы занимают шестую строчку в таблице.