Анри оценил результативность Холанна

Бывший форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о показателях центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн делает мало касаний? Вы посмотрите на его количество голов. Это все можно развернуть в другую сторону. Лучше обсудить то, насколько он эффективен, как может помогать команде. Забивать Эрлинг будет всегда, хотя в прошлом сезоне он делал это немного лучше», - передает слова Тьерри Sky Sports.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги норвежский нападающий поучаствовал в 22 встречах, записав на свой счет 18 забитых мячей и пять голевых передач.