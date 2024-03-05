Морган высоко оценил «Арсенал» после победы 6:0

Британский журналист Пирс Морган высказался о крупной победе лондонского «Арсенала» над «Шеффилд Юнайтед» в поединке 27-го тура чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты разгромили соперника со счетом 6:0.

«Арсенал» станет чемпионом. У них лучшая оборона, отличная атака, прекрасный менталитет и невероятный голод», - говорится в публикации журналиста.

После вчерашней победы «Арсенал» набрал 61 очко. Лондонский коллектив занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Ливерпуля» всего на два пункта. Вторым идет «Манчестер Сити» (62).