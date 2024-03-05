«Арсенал» добился важного достижения, победив со счётом 6:0

В заключительном матче 27-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде встречался с «Шеффилд Юнайтед». Поединок завершился разгромной победой команды Микеля Артеты со счетом 6:0.

Стоит отметить, что в этом матче «канониры» добились знакового достижения. Последний мяч, который забил защитник Бен Уайт, стал 10000-м в истории «Арсенала».

После вчерашнего успеха лондонский топ-клуб набрал 61 очко и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Артеты отстает от идущего вторым «Манчестер Сити» на одно очко. Лидирует «Ливерпуль» с 63 баллами.