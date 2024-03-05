«Арсенал» дважды за месяц выиграл гостевой матч АПЛ со счётом 6:0 – ранее таких побед не было

Лондонский «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 27 тура Английской премьер-лиги (6:0).

Для «канониров» это уже вторая выездная победа в АПЛ с шестью безответными голами в течение месяца (в феврале пострадал «Вест Хэм»). Данный факт особенно примечателен, если учесть, что ранее команда ни разу за всю историю не побеждала в гостях с таким счётом в рамках Премьер-лиги.

В общей сложности в последних семи матчах чемпионата «Арсенал» забил 31 гол, а пропустил только три. Во всех семи случаях коллектив Микеля Артеты одерживал победу.

9 марта «Арсеналу» предстоит принять в родных стенах «Брентфорд».