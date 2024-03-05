Артета оценил игру «Арсенала» после победы 6:0

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета побеседовал с журналистами после разгромной победы над «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Канониры» выиграли седьмой подряд матч Премьер-лиги с общим счётом 31:3. Команда продолжает преследовать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в турнирной таблице, отставая от них на два и одно очко соответственно.

«Мне понравилось, как сыграла команда. Мы были агрессивны как с мячом, так и без него, также нам удалось не пропустить.

Мы должны продолжать делать то, что делаем. Я рад возвращению в строй Томаса Парти и Фабиу Виейра. Теперь главное для нас – сохранить этот темп», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports Артета.