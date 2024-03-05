Эдегор объяснил успехи «Арсенала» после январской паузы

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о впечатляющей форме своей команды.

В понедельник «канониры» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (6:0). С начала 2024 года команда Микеля Артеты выиграла все семь матчей в Премьер-лиге, забив соперникам 31 гол. При этом, что примечательно, лондонцы проиграли последние два поединка 2023 года, которые прошли в конце декабря.

«Честно говоря, думаю, нам был необходим этот перерыв [в январе]. До этого у нас был трудный отрезок, мы устали и нуждались в перезагрузке.

Мы поработали над некоторыми деталями, немного передохнули и вернулись сильными – теперь нужно продолжать в том же духе, важно поддерживать форму в концовке сезона», – сказал в интервью Sky Sports Эдегор.