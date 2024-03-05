Уайлдер – о поражении 0:6: «Арсенал» был невероятен, мы ничего не могли поделать»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер признал, что соперник был на недосягаемом уровне.

«Канониры» забили пять раз уже к перерыву, а во втором тайме добавили ещё один гол – 6:0. «Клинки» нанесли всего четыре удара по воротам за всю игру, ни разу не попав в створ.

«Мы могли сыграть лучше в некоторых ситуациях, но «Арсенал» был невероятен. Мы не могли уследить за забеганиями соперников, позволили легко вскрывать оборону. «Арсенал» делает это со многими командами, но нам от этого не легче – ещё одна тяжёлая ночь для нашего клуба.

Сегодня у нас не было ответа ни на что из того, что предложил соперник. Результат такой, какой есть, и нам придётся смириться», – заявил в интервью BBC Уайлдер.