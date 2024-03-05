Салиба сделал больше точных передач, чем все игроки «Шеффилд Юнайтед» вместе взятые

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба превзошёл по количеству точных пасов всю команду соперников в матче Премьер-лиги.

«Канониры» обыграли «Шеффилд Юнайтед» на выезде со счётом 6:0. Коллектив Микеля Артеты владел мячом 81% времени, что вылилось в любопытную статистику точных пасов – 825 против 142. Особенно примечательно, что один Салиба отдал больше точных передач, чем всё футболисты «клинков» вместе взятые. На счету французского центрбека 169 пасов.

Авторами голов в сегодняшнем матче стали Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Деклан Райс и Бен Уайт. Ещё один мяч в сетку собственных ворот отправил игрок «Шеффилд Юнайтед» Джейден Богл.