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Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард»

05 Марта 2024 • 01:14 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:6
Арсенал
окончен

Бывший футболист лондонского «Арсенала« Тьерри Анри поделился мыслями после очередной разгромной победы команды.

В этот раз «канониры» не оставили шансов «Шеффилд Юнайтед» – в ворота аутсайдера Премьер-лиги было забито шесть безответных мячей.

«Арсенал» не пропустил, голы забивали разные игроки, при этом команда продолжала играть так, как требует Артета. 

Мы много раз поднимали вопрос необходимости подписания нового форварда летом, но сейчас речь об этом не ведётся. То, как на данный момент играет «Арсенал», – это нечто выдающееся. Однако, если в итоге команда останется без трофеев, я не смогу этому радоваться», – передаёт BBC комментарии Анри.

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