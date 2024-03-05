«Арсенал» забил 31 гол в 7 матчах АПЛ с начала 2024 года

Лондонский «Арсенал» не жалеет соперников в матчах Английской премьер-лиги в нынешнем году.

В понедельник коллектив Микеля Артеты одержал очередную разгромную победу – 6:0 над «Шеффилд Юнайтед». Таким образом, в семи матчах чемпионата с начала 2024 года «канониры» забили уже 31 мяч, пропустив при этом всего трижды. Во всех семи случаях команда добыла победу, причём четырежды соперники были обыграны с разницей в пять или более голов.

«Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ с 61 набранным очком после 27 туров. Выше располагаются «Манчестер Сити» (62 очка) и «Ливерпуль» (63).