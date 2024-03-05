«Арсенал» забил 6 мячей на поле «Шеффилд Юнайтед»

«Арсенал» продолжает феерить в 2024 году. «Канониры» в гостях у «Шеффилд Юнайтед» выиграли седьмой матч подряд в рамках Премьер-лиги. Уже на первых секундах Букайо Сака стрельнул в перекладину. Деклан Райс в чужой штрафной отыграл под удар в упор на Габриэла Мартинелли - счет открыт. Сака с фланга ворвался в штрафную, прострелил мимо ног вратаря, а защитник в попытке спасти команду отправил мяч в сетку. На 15-й минуте Мартинелли по пути в штрафную сыграл в стенку с партнером и сделал счет разгромным, отправив первых болельщиков домой. Кай Хаверц после отбора мяча рванул к воротам и прицельно пробил - 0:4. Сака на углу штрафной обыграл защитника и выложил мяч под удар Райсу - 0:5 к перерыву. Точку поставил Бен Уайт подготовленным ударом со средней дистанции.

«Арсенал» идет третьим, уступая очко «Манчестер Сити» и два - «Ливерпулю».