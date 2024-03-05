«Арсенал» может потерять Мартинелли из-за травмы

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли не смог доиграть до конца матч против «Шеффилд Юнайтед».

Повреждение бразильца испортило идеальный для «канониров» вечер – на момент ухода игрока с поля команда уже забила сопернику шесть безответных мячей. Сам Мартинелли отметился голом и результативной передачей, прежде чем был вынужденно заменён на 64-й минуте. 22-летний футболист покинул газон, хромая и корчась от боли.

9 марта «Арсенал» проведёт домашний поединок Премьер-лиги против «Брентфорда», а тремя дня позднее примет в родных стенах «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.