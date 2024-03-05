Райс впервые в карьере поучаствовал в 10+ голах за сезон в АПЛ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс проводит свой самый результативный сезон.

25-летний игрок поразил ворота «Шеффилд Юнайтед» в сегодняшнем матче Премьер-лиги, установив на табло счёт 5:0. В активе Райса теперь пять забитых мячей и пять результативных передач в 27 поединках нынешнего розыгрыша АПЛ. Таким образом, хавбек впервые в своей карьере достиг двузначного показателя результативных действий в рамках одного розыгрыша высшего английского дивизиона.

Деклан Райс перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Вест Хэма». Стоимость трансфера составила 116 млн евро.