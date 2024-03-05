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«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд английского футбола

05 Марта 2024 • 00:15 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
0:6
Арсенал
окончен

Кошмарная серия «Шеффилд Юнайтед» продолжилась в матче против «Арсенала».

«Канониры» не пожалели «клинков», выиграв первый тайм со счётом 5:0. По сообщениям Squawka, «Шеффилд Юнайтед» стал первой в истории профессиональных английских лиг командой, пропустившей пять голов в четырёх подряд домашних матчах. До встречи с «Арсеналом» коллектив Криса Уайлдера пропустил по пять безответных мячей от «Брайтона» и «Астон Виллы», а также проиграл всё тому же «Брайтону» со счётом 2:5 в Кубке Англии.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 13 очками после 27 туров. В общей сложности команда пропустила уже 71 гол в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед

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