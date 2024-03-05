«Арсенал» – вторая в истории команда с 5+ голами в трёх подряд выездных матчах высшего дивизиона Англии

Лондонский «Арсенал» демонстрирует историческую результативность в последних матчах Английской премьер-лиги.

Команда Микеля Артеты отправила пять безответных мячей уже в первом тайме матча против «Шеффилд Юнайтед». В предыдущем гостевом матче чемпионата «канониры» разобрались с «Бёрнли» (5:0), а ещё раньше не оставили шансов «Вест Хэму» (6:0). Как отмечает BBC, «Арсенал» стал лишь второй командой, забившей не менее пяти голов в трёх подряд выездных матчах высшего английского дивизиона. Ранее это удавалось только «Бёрнли» в 1961 году.

Следить за ходом второго тайма матча «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал» можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.